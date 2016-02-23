​Германия может присоединиться к транспортному маршруту Украина-Азербайджан-Центральная Азия

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Количество заказов на грузоперевозки по железнодорожному маршруту из Украины в направлении Центральной Азии через территории Грузии и Азербайджана растет. Сейчас проводятся серьезные работы по привлечению грузоперевозок из Германии.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги: "В ближайшее время нам станут известны итоги этих работ".

Отметим, что тарифы на грузоперевозку по международному транспортному коридору Север-Юг из Индии через Персидский залив по территории Ирана, Азербайджана в Россию, страны Европы, а также страны Центральной Азии и Кавказского региона также серьезно пересматриваются. В настоящее время ведется серьезная работа по превращению этого коридора в основной международный коридор.