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Фуад Мадатов: Строительство и сдача в эксплуатацию судна-парома "Зарифа Алиева" заняли три года

Фуад Мадатов: Строительство и сдача в эксплуатацию судна-парома "Зарифа Алиева" заняли три года Строительство и сдача в эксплуатацию судна-парома "Зарифа Алиева" реализовывался чуть более 3 лет.
Инфраструктура
28 апреля 2022 г. 15:48
Фуад Мадатов: Строительство и сдача в эксплуатацию судна-парома Зарифа Алиева заняли три года

Строительство и сдача в эксплуатацию судна-парома "Зарифа Алиева" реализовывался чуть более 3 лет.

Как сообщает Report, об этом заведующий отделом управления проектами Бакинского судостроительного завода Фуад Мадатов заявил журналистам.

По его словам, проект судна-парома типа Ro-Pax "Зарифа Алиева" идентичен судну-парому типа Ro-Pax "Азербайджан", введенному в эксплуатацию в начале прошлого года.

Ф.Мадатов сказал, что на судне-пароме одновременно можно перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 грузовых автомобилей/TİR: "По этим параметрам паромы типа Ro-Pax превосходят другие судна-паромы, эксплуатируемые в бассейне Каспийского моря. Протяженность судна-парома с экипажем 30 человек составляет 154,5 метра, ширина - 17,7 метра, высота борта – 7,5 метра, скорость – 14 узлов (14 морских миль в час)".

Он отметил, что на судне, оснащенным современным оборудованием ведущих мировых производителей, имеются грузовой лифт, вертолетная площадка, система стабилизации судна при волнах, тяговые локомотивы.

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Версия на английском языке ФотоFuad Madatov: Construction and commissioning of Zarifa Aliyeva ferry took 3 years
Версия на азербайджанском языке ФотоFuad Mədətov: “Zərifə Əliyeva” gəmi-bərənin tikilib istismara verilməsi 3 ilə başa gəlib"

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