Евгений Жуков: АБР инвестировал около $4 млрд в развитие инфраструктуры Среднего коридора

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Азиатский банк развития (АБР) с 2001 года направил около 4 млрд долларов США на реализацию 24 инфраструктурных проектов в рамках развития Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ), охватывающих автодорожные и железнодорожные объекты в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков в ходе семинара, посвященного ТМТМ, в рамках 10-го ежегодного собрания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Пекине.

"Средний коридор - это альтернативный маршрут между Европой и Азией, стратегически важный в условиях изменяющейся геополитической реальности. Недавние внешние потрясения лишь усилили его стратегическое значение. АБР рассматривает ТМТМ как ключевое звено между Азией и Европой", - отметил Е. Жуков.

По его словам, АБР активно сотрудничает с АБИИ в развитии транспортных и энергетических связей в регионе. В частности, среди совместных инициатив - проект Батумской объездной дороги в Грузии, а также предложенный “Зеленый энергетический коридор” через Каспийское море, который будет способствовать устойчивому энергоснабжению и экологически чистым перевозкам.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.