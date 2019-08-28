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Российская авиакомпания Ижавиа вновь открывает регулярный рейс из Перми в Баку

Еще одной авиакомпании разрешили регулярные рейсы из Перми в Баку

Авиакомпания «Ижавиа» получила разрешение Росавиации на выполнение регулярных рейсов из Перми в Баку.

Как передает Report, планируется, что они будут выполняться из пермского аэропорта два раза в неделю.

Напомним, что ранее авиакомпания "Ижавиа" уже выполняла полеты по маршруту Пермь-Баку. Однако в мае 2013 года компания прекратила эти авиарейсы. С мая 2014 года ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) открыло прямой авиарейс Баку-Пермь.

Летом после указа президента Владимира Путина о временном запрете воздушных перевозок авиакомпании отменили рейсы из Перми в Тбилиси и Батуми. 

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