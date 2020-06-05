Еще один спецрейс Баку-Киев состоится 13 июня

На 13 июня запланирован еще один спецрейс Баку-Киев по вывозу находящихся в Азербайджане и желающих вернуться на родину граждан Украины.

Как сообщает Report, авиарейс организован посольством Украины в Азербайджане и авиакомпанией SkyUp.

Это будет шестой спецрейс по возвращению граждан Украины из Баку.

Напомним, до 1 июля 2020 года все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов.

Оперативный штаб при Кабинете министров продлил срок закрытия границ до 15 июня для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.