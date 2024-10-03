О нас

Еще один пассажир упал на рельсы в бакинском метро

Еще один пассажир упал на рельсы в бакинском метро 19:10
Инфраструктура
3 октября 2024 г. 19:55
Еще один пассажир упал на рельсы в бакинском метро

Сегодня около 19:00 на станции метро "Улдуз" неизвестный пассажир упал на рельсы.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, немедленно было отключено высокое напряжение, на станцию были вызваны сотрудники скорой и неотложной медицинской помощи. После этого пассажир был поднят с рельсов.

Информация о состоянии пассажира будет предоставлена после заключения врачей.

Движение на станции восстановлено.

Из-за инцидента движение поездов было задержано на 24 минуты.

19:18

Некоторое время назад на станции метро "Улдуз" неизвестный пассажир упал на рельсы.

Как сообщает Report, инцидент произошел при въезде поезда на станцию.

Пассажир попал под поезд, и пока неизвестно, скончался он или нет.

Движение поездов остановлено из-за инцидента.

Отметим, что это второй аналогичный инцидент за сегодня в метро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоBakı metrosunda xətlər üzrə intervallar bərpa olunub - YENİLƏNİB-2

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi