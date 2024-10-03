Еще один пассажир упал на рельсы в бакинском метро

Сегодня около 19:00 на станции метро "Улдуз" неизвестный пассажир упал на рельсы.
Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, немедленно было отключено высокое напряжение, на станцию были вызваны сотрудники скорой и неотложной медицинской помощи. После этого пассажир был поднят с рельсов.
Информация о состоянии пассажира будет предоставлена после заключения врачей.
Движение на станции восстановлено.
Из-за инцидента движение поездов было задержано на 24 минуты.
Некоторое время назад на станции метро "Улдуз" неизвестный пассажир упал на рельсы.
Как сообщает Report, инцидент произошел при въезде поезда на станцию.
Пассажир попал под поезд, и пока неизвестно, скончался он или нет.
Движение поездов остановлено из-за инцидента.
Отметим, что это второй аналогичный инцидент за сегодня в метро.