Эрдоган: "Мы никогда не станем довольствоваться проделанной работой с Азербайджаном"

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Сегодня Турция является важнейшим партнером Азербайджана не только в политической и военной сферах, но и в области торговли, экономики, культуры и во всех остальных направлениях. Число азербайджанцев, получивших образование в Турции после восстановления независимости, превышает 125 тысяч человек. В настоящее время в университетах Турции обучаются более 15 тысяч азербайджанских студентов. Наши солдаты проводят совместные учения, взаимодействуют в различных регионах мира, таких, как Афганистан. В этих успехах наряду с продемонстрированным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым твердым лидерством, несомненно, есть большая доля усилий моего дорога брата Ильхама Алиева".

Как передает Report, об этом, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на параде по случаю 100-летия освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации.

Он отметил, что Совместно реализованные проекты, такие как нефте - и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, TANAP приносят пользу всему региону.

"Турция является одним из крупнейших инвесторов в Азербайджане. Иншаллах, в скором времени Азербайджан будет обладать теми же позициями в Турции. С другой стороны, несмотря на все эти достижения, мы никогда не довольствовались и не станем довольствоваться проделанной работой. Впереди нас ждут еще более важные задачи. Нам необходимо, еще более оздоровив существующие связи, оставить грядущим поколениям мощное наследие. Реализуя проекты, которые будут способствовать постоянству дружбы, созданной ценой крови тысяч наших шехидов, мы должны углублять сотрудничество во всех сферах в соответствии с лозунгом «Одна нация, два государства", - добавил Президент Турции.