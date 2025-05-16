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Электронный портал АЖД интегрирован в систему digital.login

Электронный портал АЖД интегрирован в систему digital.login Электронный портал ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) интегрирован в национальную систему цифровой идентификации - digital.login.
Инфраструктура
16 мая 2025 г. 11:45
Электронный портал АЖД интегрирован в систему digital.login

Электронный портал ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) интегрирован в национальную систему цифровой идентификации - digital.login.

Как сообщили Report в ЗАО, нововведение позволит пользователям быстрее и удобнее получать доступ к онлайн-услугам железнодорожной компании.

Теперь для авторизации на портале можно использовать уже доступные идентификационные инструменты: SİMA İmza, Asan İmza, SİMA Token (электронная подпись), идентификационный номер и электронную подпись BSXM.

В компании подчеркнули, что интеграция с digital.login предоставляет несколько преимуществ, в числе которых быстрый и удобный доступ - нет необходимости проходить повторную регистрацию; повышенная безопасность - используются проверенные методы идентификации; экономия времени - упрощается процесс подачи заявок и обращений; совместимость с госресурсами - появляется возможность интеграции с порталом MyGov и другими госплатформами.

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Версия на азербайджанском языке ADY-nin elektron xidmətlər portalı “digital.login”ə inteqrasiya edilib

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