Электронный портал АЖД интегрирован в систему digital.login

Электронный портал ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) интегрирован в национальную систему цифровой идентификации - digital.login.

Электронный портал ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) интегрирован в национальную систему цифровой идентификации - digital.login.

Как сообщили Report в ЗАО, нововведение позволит пользователям быстрее и удобнее получать доступ к онлайн-услугам железнодорожной компании.

Теперь для авторизации на портале можно использовать уже доступные идентификационные инструменты: SİMA İmza, Asan İmza, SİMA Token (электронная подпись), идентификационный номер и электронную подпись BSXM.

В компании подчеркнули, что интеграция с digital.login предоставляет несколько преимуществ, в числе которых быстрый и удобный доступ - нет необходимости проходить повторную регистрацию; повышенная безопасность - используются проверенные методы идентификации; экономия времени - упрощается процесс подачи заявок и обращений; совместимость с госресурсами - появляется возможность интеграции с порталом MyGov и другими госплатформами.