Скончалась советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила ее дочь Мария Шукшина.

В октябре в медиа появилась информация о госпитализации актрисы из-за проблем с сердцем.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Первой крупной работой артистки стал фильм "Сверстницы" (1959) .

Лидия Федосеева-Шукшина снялась в фильмах "Печки-лавочки" (1972), "Калина красная" (1973), "Они сражались за Родину" (1975), "Трын-трава" и "12 стульев" (1976), "Позови меня в даль светлую" (1977), "Вам и не снилось..." (1980), "Юность Петра" (1980) и "Демидовы" (1983), "Мертвые души" (1984), "Крейцерова соната" (1987), "Виват, гардемарины!" (1991), телесериалаах "Петербургские тайны" и "Развязка Петербургских тайн". Среди поздних телевизионных работ Федосеевой-Шукшиной - роль в мини-сериалах "Женить миллионера!" (2010), "Линия Марты" (2014), съемки в британском криминальном сериале "Макмафия" (2018) и другие.