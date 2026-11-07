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    Sovet və Rusiya aktrisası Lidiya Fedoseyeva-Şukşina vəfat edib

    Mədəniyyət
    • 07 noyabr, 2026
    • 13:50
    Sovet və Rusiya aktrisası Lidiya Fedoseyeva-Şukşina vəfat edib

    Sovet və Rusiya aktrisası Lidiya Fedoseyeva-Şukşina ömrünün 89-cu ilində vəfat edib.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun qızı Mariya Şukşina məlumat verib.

    Oktyabrda mediada aktrisanın ürək problemləri səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə məlumat yayılmışdı.

    Lidiya Fedoseyeva-Şukşina 1938-ci il sentyabrın 25-də anadan olub. Aktrisanın ilk böyük işi "Həmyaşıdlar" (1959) filmi olub.

    Lidiya Fedoseyeva-Şukşina "Peçki-lavoçki" (1972), "Kalina krasnaya" (1973), "Onlar Vətən uğrunda döyüşürdülər" (1975), "Trın-trava" və "12 stul" (1976), "Piotrun gəncliyi" (1980), "Vivat, qvardiyaçıları!" (1991) və digər filmlərdə, "Peterburq sirləri" və "Peterburq sirlərinin açılışı" teleseriallarında çəkilib.

    Rusiya Federasiyası
    Скончалась советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина
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