В Агдамском промпарке сдано в эксплуатацию предприятие по производству металлопродукции

7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке предприятия по производству металлопродукции Общества с ограниченной ответственностью (ООО) ASMC.

Как сообщает Report, основатель Открытого акционерного общества (ОАО) Almet Holding Ширин Джамаллы проинформировал главу государства о деятельности предприятия.

Было отмечено, что ООО ASMC, основным учредителем которого является ОАО Almet Holding, было зарегистрировано в качестве резидента Агдамского промышленного парка в 2024 году. Проект общей стоимостью 24,9 млн манатов реализуется в два этапа. При финансировании первого этапа стоимостью 8,8 млн манатов наряду с частным капиталом был использован банковский кредит в размере около 4,7 млн манатов, субсидируемый Фондом развития бизнеса Азербайджана (ФРБА), действующим в подчинении Министерства экономики. На втором этапе предусмотрены инвестиции в размере 16,1 млн манатов. Как резидент промышленного парка, предприятие освобождено от налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин в размере 470 тысяч манатов.

На заводе, расположенном на территории площадью около 1,7 гектара, будет налажено производство стальных сеток, колючей проволоки, вытянутой, обожженной и оцинкованной проволоки и гвоздей. На первом этапе годовая производственная мощность составит 4920 тонн стальной сетки, 3480 тонн вытянутой проволоки, 3180 тонн гвоздей, 1800 тонн обожженной проволоки, 12 тысяч тонн проволоки и 1080 тонн холоднодеформированной арматуры. На втором этапе планируется производство 10 тысяч тонн оцинкованной и 8240 тонн высокоуглеродистой вытянутой проволоки в год.

Производимые предприятием стальная сетка, проволока и гвозди широко используются в строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях. Производство этой продукции в регионе позволяет обеспечивать строительные проекты материалами непосредственно на месте и снижает транспортные расходы.

Предприятие, оснащенное оборудованием ведущих компаний Италии, Германии, Турции и Китая, планирует продавать производимую продукцию на внутреннем рынке, а также экспортировать ее.

В настоящее время здесь работают 26 человек. После выхода предприятия на полную производственную мощность количество постоянных рабочих мест будет доведено до 100.

Под руководством главы государства реализуются широкомасштабные меры по реинтеграции освобожденных от оккупации территорий в экономическое пространство страны. Созданная в промышленных парках инфраструктура, предоставляемые налоговые и таможенные льготы, льготное финансирование и гарантийные механизмы Фонда развития бизнеса Азербайджана стимулируют вложение частным сектором инвестиций в регион.