Электромобили и ВИЭ: Азербайджан делает ставку на будущее

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение, направленное на стимулирование использования электромобилей в стране. Решение включает в себя изменения в "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение, направленное на стимулирование использования электромобилей в стране. Решение включает в себя изменения в "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает Report, согласно документу, импортная таможенная пошлина на мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3 и велосипеды с электродвигателем с максимальной скоростью более 50 км/ч будет облагаться таможенной пошлиной в 15%.

Данная мера, вступающая в силу с 17 мая, является частью более широкой стратегии, направленной на расширение использования электротранспорта в Азербайджане. В ходе вчерашнего заседания Кабинета министров под руководством Али Асадова были обсуждены вопросы создания необходимой инфраструктуры для электромобилей, включая сеть зарядных станций, а также меры по привлечению к этим работам субъектов предпринимательства.

Азербайджан не одинок в своих стремлениях. Во многих странах мира предпринимаются аналогичные шаги по стимулированию использования электротранспорта. В Норвегии, например, электромобили уже составляют более половины всех продаваемых новых автомобилей. Китай, который является крупнейшим производителем электромобилей в мире, также инвестирует миллиарды долларов в развитие инфраструктуры для электротранспорта.

Новые меры правительства, безусловно, будут способствовать росту рынка электромобилей в Азербайджане. Остается лишь посмотреть, насколько быстро электромобили смогут вытеснить традиционные автомобили с бензиновым и дизельным двигателем.

Как и во всем мире, в Азербайджане основным фактором, влияющим на продажу электрокаров, является доступность зарядных станций. Если не будет возможности подзарядить машину, то и не будет смысла приобретать электромобили.

Как известно, на каждые десять электромобилей должна приходиться одна зарядная станция. Таких норм придерживаются в странах, где население активно использует электрокары. В настоящее время в республике насчитывается около 4 тысяч электромобилей и 33 зарядные станции, которые преимущественно расположены в Баку. Это означает, что в стране число зарядных станций должно превышать 400. Если учесть, что к концу года парк электромобилей может вырасти до 8 тысяч единиц, то нужно 800 станций.

Водителям выгоднее использовать электричество вместо горючего. Например, зарядка транспорта от розетки в 220 вольт обходится в пять раз дешевле бензина. На коммерческих объектах 1 кВт/ч обойдется в 0,20-0,50 манатов. Если станция будет находиться за пределами города, то, возможно, подзарядка аккумулятора обойдется дороже.

Как известно, Азербайджан имеет обильные солнечные и ветровые ресурсы, которые могут быть использованы для производства электроэнергии для зарядных станций электромобилей и других нужд.

Новые меры правительства, безусловно, способствуют снижению выбросов парниковых газов, улучшению качества воздуха и созданию новых рабочих мест. Электромобили не производят выхлопных газов, что помогает снизить уровень парниковых газов в атмосфере и смягчить изменение климата. Кроме того, электромобили работают на электричестве, которое может быть получено из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что помогает сохранить ископаемое топливо для других целей.

В последние годы правительство Азербайджана активно инвестирует в развитие инфраструктуры ВИЭ, такой как солнечные и ветровые электростанции.

Кроме того, в будущем правительство может предоставить субсидии или налоговые льготы для производителей электромобилей, чтобы сделать их более доступными для потребителей.

В целом, меры, принимаемые правительством Азербайджана, направлены на создание более устойчивой экономики, которая будет меньше зависеть от ископаемого топлива.

По данным Государственного таможенного комитета, в прошлом году в республику было импортировано около 14,1 тысяч гибридных автомобилей стоимостью 386,3 млн долларов США, а также 3,1 тысяч электромобилей на 125,3 млн долларов США. То есть в 2023 году в Азербайджан было импортировано в 19 раз больше электромобилей, чем в 2021 году.