Эксперт: Почему Грузия должна думать об интересах Армении?

"В первую очередь, пусть руководство Армении немного подумает об интересах Грузии, а потом мы поговорим о том, учитывает ли Грузия интересы Армении"

Открытие железнодорожной линии между Россией и Арменией через оккупированную Абхазию никак не отвечает интересам Грузии.

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявил политолог Тенгиз Тхилава.

Он отметил, что у Грузии нет грузов, которые могли бы транспортироваться по данному маршруту: “Перевозка грузов из России в Армению осуществляется грузовыми автомобилями через Грузию”.

Эксперт считает, что Грузия не может не учитывать интересы Армении и транспортные проблемы: "Армения категорически не учитывает интересы Грузии. Почему Грузия должна думать об интересах Армении? Армения каждый раз голосует в ООН против документа, предусматривающего возвращение беженцев в Абхазию. Также на ее территории находится военная база России, которая фактически находится в состоянии войны с Грузией. В первую очередь, пусть руководство Армении немного подумает об интересах Грузии, а потом мы поговорим о том, учитывает ли Грузия интересы Армении".

По словам Т.Тхилавы, если Армения желает наладить железнодорожное сообщение с Россией, то она может участвовать в новых региональных инфраструктурных проектах, возникших после окончания войны: “Железнодорожная линия, которую планируется проложить через Азербайджан в Россию, короткая, и этот проект может способствовать вовлечению Армении в экономическую инфраструктуру региона”.

Политолог отметил, что Абхазия присоединится к региональным проектам в составе Грузии только после освобождения от оккупации: “Я уверен, что в рамках новых региональных платформ, создание которых предлагается, ни одна другая страна, кроме России, не будет сотрудничать с Абхазией в обход Грузии”.

Отметим, что "парламент" сепаратистского режима в Абхазии, направив обращение в Госдуму России, выразил готовность участвовать в проекте по созданию железнодорожного сообщения между РФ и Арменией через оккупированный регион.