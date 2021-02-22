О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Почему Грузия должна думать об интересах Армении?

Эксперт: Почему Грузия должна думать об интересах Армении? "В первую очередь, пусть руководство Армении немного подумает об интересах Грузии, а потом мы поговорим о том, учитывает ли Грузия интересы Армении"
Инфраструктура
22 февраля 2021 г. 15:59
Эксперт: Почему Грузия должна думать об интересах Армении?

Открытие железнодорожной линии между Россией и Арменией через оккупированную Абхазию никак не отвечает интересам Грузии.

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявил политолог Тенгиз Тхилава.

Он отметил, что у Грузии нет грузов, которые могли бы транспортироваться по данному маршруту: “Перевозка грузов из России в Армению осуществляется грузовыми автомобилями через Грузию”.

Эксперт считает, что Грузия не может не учитывать интересы Армении и транспортные проблемы: "Армения категорически не учитывает интересы Грузии. Почему Грузия должна думать об интересах Армении? Армения каждый раз голосует в ООН против документа, предусматривающего возвращение беженцев в Абхазию. Также на ее территории находится военная база России, которая фактически находится в состоянии войны с Грузией. В первую очередь, пусть руководство Армении немного подумает об интересах Грузии, а потом мы поговорим о том, учитывает ли Грузия интересы Армении".

По словам Т.Тхилавы, если Армения желает наладить железнодорожное сообщение с Россией, то она может участвовать в новых региональных инфраструктурных проектах, возникших после окончания войны: “Железнодорожная линия, которую планируется проложить через Азербайджан в Россию, короткая, и этот проект может способствовать вовлечению Армении в экономическую инфраструктуру региона”.

Политолог отметил, что Абхазия присоединится к региональным проектам в составе Грузии только после освобождения от оккупации: “Я уверен, что в рамках новых региональных платформ, создание которых предлагается, ни одна другая страна, кроме России, не будет сотрудничать с Абхазией в обход Грузии”.

Отметим, что "парламент" сепаратистского режима в Абхазии, направив обращение в Госдуму России, выразил готовность участвовать в проекте по созданию железнодорожного сообщения между РФ и Арменией через оккупированный регион.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Expert: Why should Georgia think about Armenia’s interests?
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Ermənistanın nəqliyyat problemləri Gürcüstanı niyə maraqlandırmalıdır?”

Новости партнеров

Другие новости из категории

Участок дороги длиной 6-7 км из Физули в Шушу очищен от мин
Участок дороги длиной 6-7 км из Физули в Шушу очищен от мин
22 февраля 2021 г. 15:24
Госагентство: Дорога из Губы в Шамаху не будет проложена
Госагентство: Дорога из Губы в Шамаху не будет проложена
22 февраля 2021 г. 15:17
В Кельбаджар построят новую дорогу
В Кельбаджар построят новую дорогу
22 февраля 2021 г. 13:43
Первая платная дорога в Азербайджане будет открыта до мая следующего года
Первая платная дорога в Азербайджане будет открыта до мая следующего года
22 февраля 2021 г. 13:41
ГААД построил и отремонтировал 1 400 км дорог в прошлом году
ГААД построил и отремонтировал 1 400 км дорог в прошлом году
22 февраля 2021 г. 12:59
Салех Мамедов: Иногда нам приходится вновь разбирать проложенную дорогу
Салех Мамедов: Иногда нам приходится вновь разбирать проложенную дорогу
22 февраля 2021 г. 12:43
Дорожному хозяйству Азербайджана нанесен ущерб в размере 637 тыс. манатов
Дорожному хозяйству Азербайджана нанесен ущерб в размере 637 тыс. манатов
22 февраля 2021 г. 12:36
Иран и Азербайджан совместно продолжат строительство двух ГЭС
Иран и Азербайджан совместно продолжат строительство двух ГЭС
22 февраля 2021 г. 12:28
Boeing порекомендовала приостановить полеты на Boeing 777
Boeing порекомендовала приостановить полеты на Boeing 777
22 февраля 2021 г. 07:53
Турецкие компании приступили к реализации инфраструктурных проектов в Карабахе
Турецкие компании приступили к реализации инфраструктурных проектов в Карабахе
19 февраля 2021 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi