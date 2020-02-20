​Эксперт: Астаринский терминал в разы увеличит перевалку

Потенциал Астаринского терминала высок, и реализовать его полностью станет возможным после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Астара-Решт.

Об этом Report рассказал национальный секретарь Межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Акиф Мустафаев.

Он напомнил, что за период с начала эксплуатации терминала, то есть в 2018-2019 годах, общий объем перевалки грузов составил около 700 тыс. тонн. В январе 2020 года через терминал было перевалено около 38 тыс. тонн грузов: "Это означает прирост на 30%".

По словам национального секретаря, после завершения строительства железнодорожной линии от Астары до Решта, по данному маршруту могут курсировать поезда из Северной Европы в Персидский залив: "Вопрос пока не решен окончательно. Грузы из России перевозятся через территорию Азербайджана в Иран, где разгружаются на терминале, управляемом Азербайджаном".

А.Мустафаев подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане строится новая автомагистраль в направлении российской границы: "В конце 2019 года открылся автомобильный мост через реку Самур на азербайджано-российской границе. Это также повлияет на грузоперевозки, ожидается их резкий рост в 2020 году".

Напомним, что на терминальном комплексе Астара построен общий грузовой терминал и проложены три внутритерминальных железнодорожных путей протяженностью 1 800 метров. Здесь же построена платформа площадью 1 440 кв. м. для перевалки грузов. На сегодняшний день функционирует административное здание, где располагаются таможенные органы Ирана, продолжается строительство второго административного здания. На территории установлена современная система безопасности и освещения. Со стороны оператора терминала ООО ADY Express на терминале размещена различная техника: автокары, подъемные краны, насосы для перевалки зерна и установки для перевалки растительного масла. В ближайшем будущем на терминале будут построены еще 4 железнодорожных пути, будет расширены платформы и площадки для перевалки грузов.