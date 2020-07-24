Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате

​​​​​​​Перехватившие иранский пассажирский самолет истребители были американскими.

Перехватившие иранский пассажирский самолет истребители были американскими.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета.

"В ходе переговоров пилота самолета (авиакомпании) Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию они (пилоты истребителей – ред.), представились как американские", - сообщила государственная телерадиокомпания.

По разным данным, один или два истребителя приблизились к иранскому пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air, летевшему из Тегерана в Бейрут. Иранские СМИ сначала сообщили, что пострадали несколько человек, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. В свою очередь, глава ливанского Красного креста Джордж Катана сообщил телеканалу Аль-Джадид, что среди пассажиров иранского самолета раненых нет.

Пассажирский самолет приземлился в Бейруте.