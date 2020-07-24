О нас
Report Georgia

Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате

Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате ​​​​​​​Перехватившие иранский пассажирский самолет истребители были американскими.
Инфраструктура
24 июля 2020 г. 01:10
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате

Перехватившие иранский пассажирский самолет истребители были американскими.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета.

"В ходе переговоров пилота самолета (авиакомпании) Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию они (пилоты истребителей – ред.), представились как американские", - сообщила государственная телерадиокомпания.

По разным данным, один или два истребителя приблизились к иранскому пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air, летевшему из Тегерана в Бейрут. Иранские СМИ сначала сообщили, что пострадали несколько человек, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. В свою очередь, глава ливанского Красного креста Джордж Катана сообщил телеканалу Аль-Джадид, что среди пассажиров иранского самолета раненых нет.

Пассажирский самолет приземлился в Бейруте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ qırıcısı İranın sərnişin təyyarəsi ilə toqquşacaqdı
823x150

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
13 июля 2020 г. 14:36
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
13 июля 2020 г. 10:57
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ
11 июля 2020 г. 13:20
Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19
Минздрав: Не все наблюдаемые дома пациенты болеют COVID-19
11 июля 2020 г. 12:07
396x350

Последние новости

10:23
В России заработала упрощенная процедура получения гражданства В регионе
10:09
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.07.2020) Финансы
10:08
Армяне нарушили режим прекращения огня 45 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
10:07
Посол США вызван в МИД Азербайджана Внутренняя политика
10:04
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,46 доллара Энергетика
09:54
Джанни ди Бьязи: Все свое внимание я направил на сборную Азербайджана Футбол
09:45
Юбилейная сессия Генассамблеи ООН из-за пандемии пройдет в необычном формате Внешняя политика
09:22
На Техас надвигается шторм "Ханна" Другие страны
08:55
Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду Другие страны
08:44
Гейтс: К концу года препараты значительно изменят ситуацию Здравоохранение
08:27
В Лерике свекор убил зятя и сжег его тело Происшествия
08:23
Генерал-губернатора Канады обвиняют в оскорблениях и притеснениях Другие страны
07:42
Иран направит письма генсеку ООН и в Совбез по инциденту с самолетом Другие страны
07:15
В Китае выявили 21 новый случай COVID-19 Другие страны
07:12
Президент Болгарии вновь призвал правительство к отставке Другие страны
Вся новостная лента