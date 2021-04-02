Египет требует компенсацию более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

Почти недельная блокировка Суэцкого канала произошла из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given

Египет ожидает выплаты компенсации в размере более 1 млрд долларов США за почти недельную блокировку Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated press, об этом сообщил глава управления Суэцкого канала Оссам Рабей.

«Если расследование пройдет гладко и сумма компенсации будет согласована, то корабль сможет отправиться дальше без проблем. Однако если вопрос о компенсации будет связан с судебным разбирательством, то Ever Given и его груз стоимостью около 3,5 млрд долларов США не будут допущены к выходу из Египта», — цитирует Оссаму Рабея.

Сумма выплат учитывает стоимость спасательной операции, затраты на остановку движения и потерянные транзитные сборы за неделю, когда был заблокировал Суэцкий канал.

Грузовое судно водоизмещением 200 тыс. тонн в настоящее время находится в одном из озер холдинга канала. Власти и менеджеры 400-метрового судна говорят, что расследование инцидента продолжается.

Напомним, что утром 23 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл движение по главному руслу Суэцкого канала. Днем 28 марта судно удалось вернуть на фарватер и возобновить движение по одному из самых оживленных морских переходов. Каждые сутки простоя канала обходились мировой торговле в 400 млн долларов США.