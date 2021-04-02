О нас
Report Georgia
Аудио новости

Египет требует компенсацию более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

Египет требует компенсацию более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала Почти недельная блокировка Суэцкого канала произошла из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given
Инфраструктура
2 апреля 2021 г. 19:21
Египет требует компенсацию более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

Египет ожидает выплаты компенсации в размере более 1 млрд долларов США за почти недельную блокировку Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated press, об этом сообщил глава управления Суэцкого канала Оссам Рабей.

«Если расследование пройдет гладко и сумма компенсации будет согласована, то корабль сможет отправиться дальше без проблем. Однако если вопрос о компенсации будет связан с судебным разбирательством, то Ever Given и его груз стоимостью около 3,5 млрд долларов США не будут допущены к выходу из Египта», — цитирует Оссаму Рабея.

Сумма выплат учитывает стоимость спасательной операции, затраты на остановку движения и потерянные транзитные сборы за неделю, когда был заблокировал Суэцкий канал.

Грузовое судно водоизмещением 200 тыс. тонн в настоящее время находится в одном из озер холдинга канала. Власти и менеджеры 400-метрового судна говорят, что расследование инцидента продолжается.

Напомним, что утром 23 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл движение по главному руслу Суэцкого канала. Днем 28 марта судно удалось вернуть на фарватер и возобновить движение по одному из самых оживленных морских переходов. Каждые сутки простоя канала обходились мировой торговле в 400 млн долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Misir Süveyş kanalının bağlanmasına görə 1 milyard dollardan çox təzminat tələb edir
Версия на английском языке Egypt to seek $1 billion in compensation over Suez Canal blockage

Новости партнеров

Самое важное

ANAMA: В Шушу была сброшена ракета Искандер-М
ANAMA: В Шушу была сброшена ракета "Искандер-М"
2 апреля 2021 г. 16:46
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
2 апреля 2021 г. 15:28
Арестован экс-депутат Милли Меджлиса
Арестован экс-депутат Милли Меджлиса
2 апреля 2021 г. 15:13
ANAMA: Обломки ракет Искандер обнаружены на двух территориях в Шуше
ФотоANAMA: Обломки ракет "Искандер" обнаружены на двух территориях в Шуше
2 апреля 2021 г. 10:25
В Баку демонстрируются обломки ракет Искандер
ФотоВ Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер"
2 апреля 2021 г. 09:41
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
2 апреля 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
1 апреля 2021 г. 19:35
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
1 апреля 2021 г. 19:31
Захарова: МИД России даст оценку сотрудничеству с Азербайджаном
Захарова: МИД России даст оценку сотрудничеству с Азербайджаном
1 апреля 2021 г. 18:49
На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры
На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры
1 апреля 2021 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi