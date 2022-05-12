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ЕБРР инвестирует в Гянджу 10 млн евро

ЕБРР инвестирует в Гянджу 10 млн евро Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит инвестиции в размере 10 млн евро на проект по очистке твердых бытовых отходов в Гяндже.
Инфраструктура
12 мая 2022 г. 16:41
ЕБРР инвестирует в Гянджу 10 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит инвестиции в размере 10 млн евро на проект по очистке твердых бытовых отходов в Гяндже.

Как передает Report, об этом сообщили в Исполнительной власти Гянджи.

Сегодня подписано соглашение между первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым и главой ИВ Гянджи Ниязи Байрамовым. Проект является частью участия Гянджи в программе банка "Зеленые города". Более 300 000 человек получат выгоду от этого сотрудничества.

Средства будут потрачены на внедрение интеллектуальной системы сбора мусора и оптимизации маршрутов. Проект будет реализован в соответствии со стратегией управления твердыми бытовыми отходами.

Программа EБРР "Зеленые города" стоимостью 5 млрд евро оказывает поддержку городам-членам в определении приоритетов и решении наиболее насущных экологических проблем. Гянджа присоединилась к этой программе в 2020 году. В настоящее время в программе участвуют 56 городов.

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Версия на азербайджанском языке EBRD Gəncəyə 10 milyon avro sərmayə ayıracaq

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