ЕБРР инвестирует в Гянджу 10 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит инвестиции в размере 10 млн евро на проект по очистке твердых бытовых отходов в Гяндже.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит инвестиции в размере 10 млн евро на проект по очистке твердых бытовых отходов в Гяндже.

Как передает Report, об этом сообщили в Исполнительной власти Гянджи.

Сегодня подписано соглашение между первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым и главой ИВ Гянджи Ниязи Байрамовым. Проект является частью участия Гянджи в программе банка "Зеленые города". Более 300 000 человек получат выгоду от этого сотрудничества.

Средства будут потрачены на внедрение интеллектуальной системы сбора мусора и оптимизации маршрутов. Проект будет реализован в соответствии со стратегией управления твердыми бытовыми отходами.

Программа EБРР "Зеленые города" стоимостью 5 млрд евро оказывает поддержку городам-членам в определении приоритетов и решении наиболее насущных экологических проблем. Гянджа присоединилась к этой программе в 2020 году. В настоящее время в программе участвуют 56 городов.