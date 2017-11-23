Джавид Гурбанов: Мы планируем перевозку грузов из Нахчывана через Карс

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Стамбул. 23 ноября. REPORT.AZ/ "В следующем году по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) начнется перевозка пассажиров".

Об этом турецкому бюро Report заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, уже определены тарифы пассажироперевозок: "В связи с этим на сайте "Азербайджанских железных дорог" размещена подробная информация и каждый может ее просмотреть. Цены определены в соответствии с бюджетом всех слоев".

Дж.Гурбанов сообщил, что первый поезд по железной дороге Баку-Тбили-Карс был отправлен: "В настоящее время работа продолжается. Новые два поезда из Казахстана в пути, они прибудут. Мы планируем перевозку грузов из Нахчывана через Карс, просто нам нужно некоторое время. Надеюсь, что в следующем году поезда будут курсировать в активном рабочем графике. У нас большие цели на следующий год. Этот вопрос зависит от строительства вагонов, то есть зависит не от нас. Мы дали заказы, были некоторые незначительные проблемы, они были решены. Прибудут вагоны и мы будем работать по графику. На дорогах не осталось никаких проблем, которые будут мешать нам. Главное это прибытие вагонов".

Отметим, что Дж.Гурбанов принимает участие на 33 заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (COMCEC) на тему "Перспективы развития транснациональных транспортных коридоров" в Стамбуле.