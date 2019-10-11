Джавид Гурбанов: Азербайджан - лидер среди стран СНГ и Балтии по развитию железнодорожного хозяйства

Несколько лет назад Азербайджан был последним в Совете по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии по развитию железнодорожной отрасли, а в этом году он занимает уже первое место.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Азербайджанских железных дорог Джавид Гурбанов.

"На сегодняшний день при поддержке президента страны мы приобрели 3100 новых вагонов, дорожно-строительную технику на 30 млн долларов, отремонтировали около 1 000 км железных дорог", - сказал он.

Глава компании сообщил, что в последние годы средний возраст работников в организации снизился: "Если в 2015 году средний возраст работников АЖД был старше 60-ти, сейчас это 40-45 лет. Мы никого не заставляли уходить. Людям всего лишь была предоставлена возможность отдохнуть на свою пенсию".