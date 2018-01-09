Движение скорого поезда Нахчыван-Мешхед-Нахчыван возобновляется

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Движение международного скорого поезда №16/15 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван возобновится с 11 января.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", поезд отбывает из Нахчывана в 07:00 по четвергам и прибывает в Мешхед в 14:25 по местному времени следующего дня, в тот же день в 22:00 отбывает обратно и прибывает в Нахчыван в 06:00 в воскресенье.

Напомним, что международный скорый поезд Нахчыван-Мешхед-Нахчыван запущен 29 декабря 2016 года. Движение поезда было временно приостановлено по техническим причинам.