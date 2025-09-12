Движение по ж/д линии Хырдалан-Сумгайыт-Хырдалан будет приостановлено
Инфраструктура
- 12 сентября, 2025
- 17:46
C 15 сентября движение пассажирских поездов по линии Хырдалан-Сумгайыт-Хырдалан будет приостановлено.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник департамента пассажирских перевозок "Азербайджанских железных дорог" Азер Фараджов.
Согласно информации, поезда будут курсировать по линии Баку-Баладжары-Хырдалан-Баку.
