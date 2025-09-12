Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Движение по ж/д линии Хырдалан-Сумгайыт-Хырдалан будет приостановлено

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 17:46
    C 15 сентября движение пассажирских поездов по линии Хырдалан-Сумгайыт-Хырдалан будет приостановлено.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник департамента пассажирских перевозок "Азербайджанских железных дорог" Азер Фараджов.

    Согласно информации, поезда будут курсировать по линии Баку-Баладжары-Хырдалан-Баку.

    Xırdalan–Sumqayıt–Xırdalan xətti üzrə sərnişin qatarlarının fəaliyyəti dayandırılır

