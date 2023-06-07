На дороге Исмаиллы-Лахыдж-Буровдал восстановлено движение автотранспорта

Восстановлено движение транспортных средств на дороге Исмаиллы-Лахыдж-Буровдал.

Восстановлено движение транспортных средств на дороге Исмаиллы-Лахыдж-Буровдал.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что в результате принятых Госагентством неотложных мер было обеспечено безопасное передвижение автотранспорта по указанному участку дороги.

Напомним, что в результате интенсивных осадков на проезжую часть дороги ранее обрушились обломки горных пород, что создавало проблемы для безопасного передвижения автотранспорта.