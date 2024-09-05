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Движение автомобилей на дороге Алят-Астара будет частично ограничено

Движение автомобилей на дороге Алят-Астара будет частично ограничено Движение автотранспортных средств на дороге Алят-Астара будет частично ограничено.
Инфраструктура
5 сентября 2024 г. 12:30
Движение автомобилей на дороге Алят-Астара будет частично ограничено

Движение автотранспортных средств на дороге Алят-Астара будет частично ограничено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с началом работ по установке системы электронных весов на 11,3 км автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном (территория Хыдырлы) с завтрашнего дня в течение примерно 2 месяцев движение транспортных средств будет частично (с перерывами) ограничено и организовано по объездной дороге.

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при передвижении по указанному участку дороги, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ələt-Astara yolunda avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

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