    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Инфраструктура
    • 18 января, 2026
    • 14:12
    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось с предупреждением к водителям, направляющимся в регионы Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, снегопады и морозы в ряде районов страны значительно затрудняют движение на автомобильных дорогах.

    Отмечается, что гололед и снижение видимости на дорогах повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

    В ГУДП призвали водителей использовать зимние шины на автомобилях, по возможности воздержаться от дальних поездок и путешествий в горные районы, проверять заранее техническую исправность транспортных средств, соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями и безопасную дистанцию, не садиться за руль в уставшем и сонном состоянии.

    Сотрудники региональных отделений дорожной полиции работают в усиленном режиме, контролируют опасные участки дорог и проводят разъяснительные беседы с водителями.

