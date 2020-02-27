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Дорогу перед Бакинским автовокзалом расширят

​Дорогу перед Бакинским автовокзалом расширят

Автомагистраль перед Бакинским международным автовокзалом расширят еще на одну полосу, сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Помимо этого, будет построен участок с двухполосным движением для выполнения разворота в нижней части дорожной развязки примерно на 8-ом километре автомагистрали.

С созданием нового участка дороги водителям больше не придется преодолевать большое расстояние для выполнения разворота до Хырдаланского круга, что, в свою очередь, поможет устранить пробки на самом круге.

Согласно проектам, будет ликвидирован искусственный холм, созданный на 7-м километре магистрали Баку-Губа-граница с РФ, между Бакинским международным автовокзалом и станцией метро "Автовокзал", и ставший причиной сужения проезжей части автомагистрали. Основная дорога здесь будет расширена, а количество полос доведено до четырех. 

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