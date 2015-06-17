​Дороги в Бильгях закроются на два дня

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ 17-18 июня движение транспорта на некоторых дорогах в поселке Бильгях будет ограничено.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), дороги будут перекрыты в связи с проведением в столице индивидуальных гонок на велосипеде в рамках I Европейских игр "Баку-2015".

По информации, Загульбинская дорога будет полностью перекрыта 17 июня с 11:30 до 15:30, Загульбинская дорога/II Бакинская кольцевая дорога - дорога от 1-го до 2-го кольца - 18 июня с 05:30 до 20:40, от 2-го до 3-го кольца - с 06:30 до 18:40.