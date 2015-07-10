Дорога при въезде в столицу ремонтируется

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ На отрезке автомобильной дороги Баку-Алят - от мечети Биби-Эйбет до Дворца водных видов спорта - приступили к восстановлению подвергшегося деформации асфальтового и бетонного покрытия.

Как сообщили Report из пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, во время строительных работ подвергшееся деформации асфальтовое и бетонное покрытие снимается. Затем приступают к асфальтированию расчищенного отрезка. В связи с ремонтно-строительными работами передвижение транспорта на указанном отрезке дороги временами частично ограничивается.

Работы производятся согласно составленному графику и контролируются ОАО "Азерйолсервис".

Для своевременного завершения ремонтных работ на территорию привлечено достаточное количество живой силы и техники.