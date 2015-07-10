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    Дорога при въезде в столицу ремонтируется

    Восстанавливается подвергшееся деформации асфальтовое и бетонное покрытие

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ На отрезке автомобильной дороги Баку-Алят - от мечети Биби-Эйбет до Дворца водных видов спорта - приступили к восстановлению подвергшегося деформации асфальтового и бетонного покрытия. 

    Как сообщили Report из пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, во время строительных работ подвергшееся деформации асфальтовое и бетонное покрытие снимается. Затем приступают к асфальтированию расчищенного отрезка. В связи с ремонтно-строительными работами передвижение транспорта на указанном отрезке дороги временами частично ограничивается.

    Работы производятся согласно составленному графику и контролируются ОАО "Азерйолсервис".

    Для своевременного завершения ремонтных работ на территорию привлечено достаточное количество живой силы и техники.

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