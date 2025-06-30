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Доходы Азербайджана от экспорта хлопка сократились почти на 11%

Доходы Азербайджана от экспорта хлопка сократились почти на 11% В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал хлопок на сумму $88,8 млн, что на 10,75% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура
30 июня 2025 г. 16:47
Доходы Азербайджана от экспорта хлопка сократились почти на 11%

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал хлопок на сумму $88,8 млн, что на 10,75% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Только в мае Азербайджан экспортировал хлопок на сумму $27,2 млн, что на 28,3% больше по сравнению с годом ранее.

За 5 месяцев экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,4 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pambıq ixracından gəliri 11 %-ə yaxın azalıb

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