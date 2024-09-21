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Для создания искусственных земельных участков на Каспии не потребуется градостроительного обоснования

Для создания искусственных земельных участков на Каспии не потребуется градостроительного обоснования Для создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия не потребуется градостроительного обоснования.
Инфраструктура
21 сентября 2024 г. 16:21
Для создания искусственных земельных участков на Каспии не потребуется градостроительного обоснования

Для создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия не потребуется градостроительного обоснования.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Кабинет министров внес изменения в "Правила определения соответствия строительных проектов документам планирования территории осуществления строительства (генеральным планам и (или) общим планам) с целью выдачи разрешения на строительство или уведомительного производства при отсутствии детального плана или истечении его срока, а также соответствия требованиям, учитываемым при составлении детального плана", утвержденные постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 12 января 2015 года.

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