    Для развития Среднего коридора предложили единый план

    Инфраструктура
    • 24 апреля, 2026
    • 12:06
    Для развития Среднего коридора предложили единый план

    Для развития Среднего коридора необходим единый согласованный план.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор британской компании AGB Energy (специализируется на торговле нефтью, нефтепродуктами и логистических услугах) Сергей Ревзин в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, страны-участницы Среднего коридора должны действовать скоординированно.

    "Нет смысла развивать инфраструктуру в Узбекистане и Азербайджане, если этот процесс тормозится в Туркменистане. Необходим единый план развития: все государства региона должны внедрять схожие правила и стандарты работы. Как трейдеры, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда приобретаем товар по одним тарифам, а в процессе транспортировки они увеличиваются. Это негативно влияет на рентабельность бизнеса. Наше предложение - устанавливать фиксированные тарифы на один фрахтовый год. Это позволит компаниям более точно планировать деятельность и сократит скрытые издержки", - подчеркнул С.Ревзин.

    II Нефтяной торгово-транспортный форум AGB Energy Сергей Ревзин Средний коридор Азербайджан Узбекистан Туркменистан
    Orta Dəhlizin inkişafı üçün vahid plan təklif edilib

    Последние новости

    13:19

    Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–Запад

    Другие страны
    13:18
    Фото

    Переселившимся в город Агдам вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:17

    Международный аэропорт Тегерана возобновит работу с 25 апреля

    В регионе
    13:11

    Санчес: Войны на Ближнем Востоке демонстрируют провал политики грубой силы

    Другие страны
    13:09

    Вагит Алекперов: Детский сад в Физули станет стимулом для формирования нового поколения

    Инфраструктура
    13:07

    Санчес призвал ЕС ускорить энергопереход и ввести налог для энергогигантов

    Другие страны
    13:02

    ЕС утвердил дорожную карту "Единая Европа - единый рынок" до 2028 года

    Другие страны
    13:01

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос почти на 29%

    Бизнес
    13:00

    Санчес отреагировал на новости о планах США исключить Испанию из НАТО

    Другие страны
    Лента новостей