Для развития Среднего коридора предложили единый план

Для развития Среднего коридора необходим единый согласованный план.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор британской компании AGB Energy (специализируется на торговле нефтью, нефтепродуктами и логистических услугах) Сергей Ревзин в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

По его словам, страны-участницы Среднего коридора должны действовать скоординированно.

"Нет смысла развивать инфраструктуру в Узбекистане и Азербайджане, если этот процесс тормозится в Туркменистане. Необходим единый план развития: все государства региона должны внедрять схожие правила и стандарты работы. Как трейдеры, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда приобретаем товар по одним тарифам, а в процессе транспортировки они увеличиваются. Это негативно влияет на рентабельность бизнеса. Наше предложение - устанавливать фиксированные тарифы на один фрахтовый год. Это позволит компаниям более точно планировать деятельность и сократит скрытые издержки", - подчеркнул С.Ревзин.