Депутат: Новые цены на парковку в Баку не соответствуют доходам населения

С 1 апреля тарифы на парковку автомобилей в центре Баку будут повышены в 2,6 раза. Эта информация вызвала резкое недовольство среди населения и сейчас активно обсуждается в социальных сетях.

С 1 апреля тарифы на парковку автомобилей в центре Баку будут повышены в 2,6 раза. Эта информация вызвала резкое недовольство среди населения и сейчас активно обсуждается в социальных сетях.

Некоторые депутаты Милли Меджлиса в беседе с Report согласились с тем, что цены на парковку транспортных средств сильно завышены и не соответствуют доходам населения.

Член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Тахир Керимли подчеркнул, что парковки как с почасовой, так и посуточной оплатой слишком дорогие, что вызывает недовольство жителей. "Я призываю пересмотреть данное решение", - сказал он.

Другой член комитета Вугар Искендеров также считает, что владельцам автомобилей невыгодно парковаться на платных стоянках более 1-2 часов. По его словам, в Баку проводится активная работа для решения проблемы автомобильных пробок, в связи с чем центральный орган исполнительной власти предпринимает шаги для предотвращения незаконных парковок.

"Мы приветствуем эти меры. Но в нынешней ситуации мы не можем отрицать наличие проблемы с парковками, и не можем закрыть глаза на общественное недовольство. Не секрет, что цены на парковку в Баку высокие. Оплата парковки автомобиля более 1-2 часов обходится людям очень дорого. Цены превышают 5, 8 и даже 10 манатов, что не соответствует доходам населения", - отметил он.