О нас

Депутат: Новые цены на парковку в Баку не соответствуют доходам населения

Депутат: Новые цены на парковку в Баку не соответствуют доходам населения С 1 апреля тарифы на парковку автомобилей в центре Баку будут повышены в 2,6 раза. Эта информация вызвала резкое недовольство среди населения и сейчас активно обсуждается в социальных сетях.
Инфраструктура
27 марта 2024 г. 15:58
Депутат: Новые цены на парковку в Баку не соответствуют доходам населения

С 1 апреля тарифы на парковку автомобилей в центре Баку будут повышены в 2,6 раза. Эта информация вызвала резкое недовольство среди населения и сейчас активно обсуждается в социальных сетях.

Некоторые депутаты Милли Меджлиса в беседе с Report согласились с тем, что цены на парковку транспортных средств сильно завышены и не соответствуют доходам населения.

Член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Тахир Керимли подчеркнул, что парковки как с почасовой, так и посуточной оплатой слишком дорогие, что вызывает недовольство жителей. "Я призываю пересмотреть данное решение", - сказал он.

Другой член комитета Вугар Искендеров также считает, что владельцам автомобилей невыгодно парковаться на платных стоянках более 1-2 часов. По его словам, в Баку проводится активная работа для решения проблемы автомобильных пробок, в связи с чем центральный орган исполнительной власти предпринимает шаги для предотвращения незаконных парковок.

"Мы приветствуем эти меры. Но в нынешней ситуации мы не можем отрицать наличие проблемы с парковками, и не можем закрыть глаза на общественное недовольство. Не секрет, что цены на парковку в Баку высокие. Оплата парковки автомобиля более 1-2 часов обходится людям очень дорого. Цены превышают 5, 8 и даже 10 манатов, что не соответствует доходам населения", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputatlar: Bakıda yeni parklanma qiymətləri əhalinin qazancına uyğun deyil

Экслюзивные новости

Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi