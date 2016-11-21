Dashkesen Filizsaflashdirma будет продан не менее чем за 110 тыс. манатов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) объявил инвестиционный конкурс на продажу 99,22% акций ОАО Dashkesen Filizsaflashdirma.

Как передает Report, согласно решению Конкурсной комиссии, желающие приватизировать пакет акций ОАО Dashkesen Filizsaflashdirma претенденты должны перечислить в госбюджет не менее 110 млн манатов. В то же время им следует предъявить инвестиционную программу общим объемом не менее 600 млн долларов в манатном эквиваленте. Помимо этого, потенциальный инвестор должен обеспечить создание как минимум 1 тыс. новых рабочих мест, погашение задолженностей предприятия в госбюджет, внебюджетные госфонды, выплату заработных плат и т.д.

Инвестиционная программа (бизнес-план) должна охватывать трехлетний период и включать предложения по деятельности акционерного общества. В программе также должны найти отражение предложения по организации кластера, охватывающего производственную цепочку от сырья до конечной продукции.

Победитель конкурса до 30 декабря должен перечислить в госбюджет аванс, а в последующие 60 календарных дней обеспечить выплаты по заработным платам и погашение других задолженностей.

Претендентам необходимо предъявить предложения до 19 декабря, дата начала оценки заявок - 20 декабря.