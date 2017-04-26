Дан старт транзиту грузов из России в Грузию через Азербайджан

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Учрежденное в прошлом году совместное азербайджано-российское предприятие AzRus Trans расширило деятельность по транзитным перевозкам в регионе.

Об этом сообщил Report генеральный директор AzRus Trans Джавид Гулиев.

По его словам, компания начала поставлять зерно из России в Грузию через Азербайджан.

"Мы начали реализацию нового проекта по транзиту грузов через Азербайджан. В России имеет представительство специализирующейся в аграрной отрасли американской компании Bunge и швейцарской Glencore İnternational. На основе договоренности с этими компаниями, их поставки в Грузию осуществляет AzRus Trans. Стороны достигли соглашения о транспортировке 14 тыс. тонн зерна, в марте из России в Грузию через Азербайджан перевезено 8 тыс. тонн, в апреле - 6 тыс. тонн. Этот процесс продолжится и в мае", - сказал Гулиев.

Отмечая преимущества транзитных грузоперевозок через Азербайджан, Дж.Гулиев подчеркнул, что до настоящего времени зерно доставлялось через Азово-Черноморский бассейн в Батуми, а оттуда в Гардабани: "Грузоперевозки через Азербайджан благоприятны с позиции безопасности, экономической выгоды, а также экономии времени. Ранее железнодорожные тарифы Азербайджана были высокими, однако затем их оптимизировали, что сделало привлекательным транзитные перевозки. Железнодорожные перевозки также надежнее морских".