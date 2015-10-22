​Четыре российских авиаперевозчика получили разрешение на рейсы в Азербайджан

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Разрешение на выполнение рейсов в Азербайджан по 14 маршрутам получили четыре российских авиаперевозчика - "Ямал", "Таймыр", "Комиавиатранс", "Уральские авиалинии", сообщает Report со ссылкой на "Кавказский узел".

Авиакомпания "Ямал" теперь имеет право выполнять рейсы по 10 маршрутам, в их числе рейсы Казань-Баку, Москва-Лянкяран, Уфа-Баку, Пермь-Баку, Челябинск-Баку, Сочи-Баку, Красноярск-Гянджа, Самара-Баку, Нижний Новгород-Баку, Санкт-Петербург-Лянкяран. Информация об этом появилась 20 октября в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок.

Как говорится в документе, размещенном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России ("Росавиация"), на маршруты Москва-Закатала, Москва-Габала и Москва–Лянкяран получила разрешение авиакомпания "Таймыр". Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Полеты осуществляются самолетами Boeing 737.

Авиакомпания "Комиавиатранс" получила разрешение на организацию рейсов Калуга-Баку, Нижний Новгород–Баку, Самара-Баку. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю. Авиакомпания использует самолеты Embraer ERJ 145.

"Уральские авиалинии" получили разрешение на выполнение рейсов Казань-Баку пять раз в неделю.