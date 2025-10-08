Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Чехия назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 08 октября, 2025
    • 14:45
    Чехия назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

    Чешская Республика признает стратегическое значение Среднего коридора как устойчивого и надежного маршрута для евразийского транзита.

    Об этом в интервью Report заявил министр транспорта Чешской Республики Мартин Купка.

    "Нашим приоритетом является поддержка мультимодальных транспортных решений и участие в соответствующих проектах, включая сотрудничество с Азербайджаном и другими региональными партнерами", - заявил М. Купка.

    Министр напомнил, что ранее чешские компании участвовали в проекте железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс и сохраняют интерес к будущему сотрудничеству.

    "Средний коридор особенно важен, поскольку он предлагает маршрут в обход России", - добавил глава Минтранса.

    М. Купка подчеркнул, что Чехия приветствует инициативы по укреплению сотрудничества между логистическими операторами и портовой инфраструктурой, включая крупные европейские хабы.

    "Мы видим потенциал в развитии связей с Бакинским международным морским портом, особенно в контексте Среднего коридора и транзита из Восточной Азии в Европу. Кроме того, Чешская Республика внимательно следит за развитием свободной экономической зоны Алят и признает ее потенциал как регионального логистического и инвестиционного хаба. Возможности для сотрудничества изучаются в соответствии с нашими стратегическими интересами в области связности и инноваций", - отметил министр.

    М. Купка подчеркнул, что проект также представляется потенциальным инвесторам в Чехии, что отражает их заинтересованность в создании взаимовыгодных партнерств.

    Глава Минтранса также отметил, что Чехия открыта к изучению возможностей взаимодействия в развитии транспортной инфраструктуры в Азербайджане в рамках международных соглашений и при наличии взаимного интереса.

    "Чешские транспортные и строительные компании имеют давние традиции международного сотрудничества. В целом, Чешская Республика приветствует международное участие в развитии своей инфраструктуры. В настоящее время азербайджанские компании не задействованы в крупных проектах, однако мы видим потенциал для расширения сотрудничества", - добавил М. Купка

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке.

    Çexiya Azərbaycanla Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıb

