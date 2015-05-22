​Цены на вторичном рынке жилья снизились

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ За апрель текущего года на вторичном рынке жилья средняя стоимость жилья снизилась на 6% и составила 1 689 долларов за кв. м., в манатном эквивиленте - на 6,12%, составив 1 770 манатов за кв. м.

Как сообщает Report со ссылкой на консалтинговую компанию MBA Ltd, в марте наблюдалось повышение цен на жилье в национальной валюте на 14,0%, однако снижение цен в апреле на 6,12% объясняется тем, что после февральской девальвации население инвестировало свои средства в недвижимость, что оказало серьезное влияние на рост цен в марте. В последующий месяц наблюдалось снижение покупательской способности, что, в свою очередь повлияло на снижение цен.

"Другой причиной является высокий уровень цен на жилье в стране. На рынке жилья уже наблюдается относительное падение цен с пиковой отметки. Стоит отметить, что падение нефтяных цен на мировом рынке также оказало влияние на снижение цен на рынке недвижимого имущества. Если рассмотреть индекс зависимости цен недвижимости от цен на нефть, то можем видеть, что если в апреле прошлого года этот показатель составил 19,15 долларов/кв. м., то сегодня он равен 27,11 долларам/кв. м. Поэтому нынешний застой на рынке недвижимости можно объяснить девальвацией и колебаниями цен на нефть", - заявили в компании.

За последние два месяца в результате происходящих на рынке процессов наблюдается сокращение общего объема портфеля предложений на вторичном рынке жилья. В апреле в этом сегменте рынка объем предложений сократился на 1,47%. Если в марте общее количество предложений равнялось 1 752, то в апреле этот показатель снизился до 1 726. Общее количество предложений на вторичном рынке жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 18,7%. В общем портфеле предложений, как и в предыдущие месяцы, абсолютное большинство составляют Ясамальский, Насиминский, Наримановский и Бинагадинский районы, на долю которых приходится 66,8%.

Большинство предлагаемых в этом сегменте рынка квартир продаются по цене ниже 2 000 долларов/кв. м., и на их долю приходится 81,5% от общего портфеля предложений. Средняя рыночная цена на эти квартиры составляет 1 480 долларов/кв. м. Удельный вес квартир по цене 2 000 - 2 500 долларов/кв. м. составляет 13,75% от общего портфеля предложений. Средняя рыночная цена на эти квартиры составляет 2 160 долларов/кв. м. Доля дорогих квартир по цене выше 2 500 долларов/кв. м. равна 4,75%. Средняя рыночная цена на эти квартиры составляет 3 000 долларов/кв. м.

В апреле сократилось количество выставленных на продажу двух-, трех- и пятикомнатных квартир. Больше всего сократилось число предложений по пятикомнатным квартирам, в то же время увеличился удельный вес предложений по одно- и трехкомнатным квартирам. Также больше всего снизились цены на двух-, трех- и пятикомнатные квартиры, цены на одно- и четырехкомнатные квартиры упали соответственно на 3,9% и 6,0%.

Согласно проводимым исследованиям, удельный вес квартир в домах с "экспериментальной", "ленинградской" планировкой, "хрущевках" и отремонтированных новостройках в общем портфеле предложений составил соответственно 12,23%, 13,83%, 11,26% и 42,82%. В прошлом месяце наблюдалось относительное снижение цен в домах различной проектировки. Наибольшее снижение цен зафиксировано в "итальянках" (-9,46%).

Квартиры по цене ниже средней стоимости за кв. м. (1 648 долларов) составляют 54% от общего портфеля. Средняя площадь квартир составляет 82,57 кв. м., среднее число комнат 2,43, средняя стоимость каждой комнаты 56 108 долларов, средняя стоимость квартиры 136 343 долларов.

За отчетный месяц индекс цен на вторичном рынке жилья сократился на 0,47 пунктов по сравнению с показателем за март и составил 7,51.

На вторичном рынке жилья наиболее высокая цена за квадратный метр предлагалась за двухкомнатную квартиру с архитекторским проектом. Стоимость расположенной недалеко от метро "Ичеришехер" квартиры с отличным ремонтом общей площадью 43 кв. метров составила 4 600 долларов/кв. м. Самая дешевая квартира была зафиксирована в поселке Алят Гарадагского района. Стоимость трехкомнатной квартиры с "экспериментальной" планировкой общей площадью 70 кв. метров составила 700 долларов/кв. м.