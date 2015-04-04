​Цены на недвижимость в Азербайджане могут упасть

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В столице России Москве за последние 7 лет почти в 3 раза упали цены на рынке недвижимости. Согласно данным, которые приводит сайт "мonetarism.ru", после резкой девальвации 1998 года в России, цены за 1 кв. м. в однокомнатной квартире упали до 400 долларов США. В последующие годы на фоне повышения цен на нефть и экономического роста в 2008 году цены подскачили до 7 тыс. долларов за 1 кв. м. Позже, в 2008-2014 гг. цены колебались в промежутке 4 000 -5 000 долларов, а в результате девальвации курса рубля в конце 2014 - начале 2015 года, цены понизились до 2 600 долларов за 1 кв. м. Несмотря на то, что в конце прошлого года цены повысились до 200 тыс. рублей за кв. м, это тенденция носила кратковременный характер.

В настоящее время цена на 1 кв. м в однокомнатной квартире составляет около 150 тыс. рублей.

Как сообщает Report, после резкой девальвации курса маната в Азербайджане на рынке недвижимости цены пока не изменились и ближайшие месяцы прогнозируется стабильность на рынке. Об этом агентству Report заявил президент оценочной консалтинговой компании MBA ltd Нусрат Ибрагимов, комментируя вопрос о влиянии девальвации маната на рынок.

В результате, цены на недвижимость в долларовом эквиваленте снизились на 35%. Если до конца года цена на нефть не повысится, то цены на недвижимость снова начнут падать.

Если в сентябре прошлого года средняя стоимость 1 кв. м жилья в Баку составляла 2 100 долларов, то в настоящее время она равна 1 400 долларам.

В среднесрочной перспективе не исключается, что цены могут упасть до 700 долларов за один кв. м жилья.