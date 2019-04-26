​Цены на недвижимость в Баку выросли

«С начала этого года цены на рынке недвижимости Баку выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Об этом Reportсказал исследующий рынок генеральный директор консалтинговой компании MBA Нусрат Ибрагимов.

По его словам, наблюдается также рост покупательной способности: «Это показывает себя как по количеству, так и по ценам, наблюдаемым на рынке».

Н.Ибрагимов сказал, что в течение 2019 года на рынке недвижимости прогнозируется повышение цен: «Ожидается, что рост цен составит около 6-8%.

Эксперт также добавил, что рынок жилья в этом году может увеличиться на 5-6%: «Но мы ожидаем более 5-6% роста на рынке земли. Может быть 4-5% на рынке аренды и 7-8% повышение цен на аренду квартир".

Говоря о покупателях недвижимости в Азербайджане, он отметил, что покупателями в стране являются азербайджанцы: «Я не видел, чтобы иностранцы, арабы и англичане массово покупали крупную недвижимость в стране. Таких случаев бывает мало".