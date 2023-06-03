Бюджетная авиакомпания Казахстана FlyArystan открыла рейс Баку-Астана

Казахстанский лоукостер FlyArystan совершит первый прямой рейс из Баку в Астану.

Казахстанский лоукостер FlyArystan совершит первый прямой рейс из Баку в Астану.

Как передает Report, FlyArystan, созданная в 2018 году, является первой бюджетной авиакомпанией Казахстана.

Заместитель директора Международного аэропорта Гейдар Алиев Эльнур Зульфугаров сообщил, что четыре компании осуществляют пассажирские авиаперевозки между Азербайджаном и Казахстаном.

По его словам, открытие нового рейса будет способствовать дальнейшему развитию экономических, гуманитарных и, самое главное, туристических отношений между странами.

Было подчеркнуто, что казахстанский лоукостер FlyArystan также выполняет прямой рейс из Актау в Баку. Билеты можно приобрести через мобильное приложение или на официальном сайте авиакомпании.

Отметим, что самолет, вылетающий из Баку, приземлится в Международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Продолжительность полета составит 3 часа 20 минут.