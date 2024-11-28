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Буксирное судно "Бергюшадчай" введено в эксплуатацию

Буксирное судно "Бергюшадчай" введено в эксплуатацию Судоремонтно-строительный завод "Зыг", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), завершил строительство буксирного судна "Бергюшадчай", которое передано Каспийскому морскому нефтяному флоту и введено в эксплуатацию.
Инфраструктура
28 ноября 2024 г. 11:42
Буксирное судно Бергюшадчай введено в эксплуатацию

Судоремонтно-строительный завод "Зыг", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), завершил строительство буксирного судна "Бергюшадчай", которое передано Каспийскому морскому нефтяному флоту и введено в эксплуатацию.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, длина судна составляет 24,72 метра, ширина - 6,60 метра, высота борта - 3 метра, осадка - 1,6 метра. Дедвейт судна равен 14 тоннам.

Судно развивает скорость до 9 узлов и способно перевозить грузы весом до 3 тонн. На борту установлено современное оборудование связи и навигации, включая радиостанции, аварийный радиобуй (EPIRB), радиолокационные ответчики, AIS-систему и другие устройства.

Проект судна разработан специалистами ООО ASCO Engineering.

Завод "Зыг" с 2017 года занимается не только судоремонтом, но и строительством новых судов на основании международных сертификатов.

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Версия на азербайджанском языке “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda tikilən növbəti gəmi istismara verilib

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