Буксирное судно "Бергюшадчай" введено в эксплуатацию

Судоремонтно-строительный завод "Зыг", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), завершил строительство буксирного судна "Бергюшадчай", которое передано Каспийскому морскому нефтяному флоту и введено в эксплуатацию.

Судоремонтно-строительный завод "Зыг", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), завершил строительство буксирного судна "Бергюшадчай", которое передано Каспийскому морскому нефтяному флоту и введено в эксплуатацию.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, длина судна составляет 24,72 метра, ширина - 6,60 метра, высота борта - 3 метра, осадка - 1,6 метра. Дедвейт судна равен 14 тоннам.

Судно развивает скорость до 9 узлов и способно перевозить грузы весом до 3 тонн. На борту установлено современное оборудование связи и навигации, включая радиостанции, аварийный радиобуй (EPIRB), радиолокационные ответчики, AIS-систему и другие устройства.

Проект судна разработан специалистами ООО ASCO Engineering.

Завод "Зыг" с 2017 года занимается не только судоремонтом, но и строительством новых судов на основании международных сертификатов.