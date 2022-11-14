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Будущим морякам, имеющим заслуги перед Отечеством, предоставят ежемесячную материальную помощь

Будущим морякам, имеющим заслуги перед Отечеством, предоставят ежемесячную материальную помощь Студентам ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), обучающимся в Азербайджанской государственной морской академии и Азербайджанском морском колледже, имеющим особые заслуги перед Отечеством, будет предоставляться ежемесячная материальн
Инфраструктура
14 ноября 2022 г. 10:25
Будущим морякам, имеющим заслуги перед Отечеством, предоставят ежемесячную материальную помощь

Студентам ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), обучающимся в Азербайджанской государственной морской академии и Азербайджанском морском колледже, имеющим особые заслуги перед Отечеством, будет предоставляться ежемесячная материальная помощь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, членам семей лиц, ставших шехидами во время Карабахской войны или событий 20 января, будет выплачено 300 манатов, лицам с инвалидностью вследствие участия в карабахской войне - 200 манатов, участникам боев за суверенитет и территориальную целостность страны - 150 манатов.

В настоящее время в ASCO ежемесячная выплата сотрудникам-членам семей шехидов I и II Карабахских войн составляет 300 манатов, инвалидам войны и лицам с инвалидностью в связи с событиями 20 января - 200 манатов, участникам войны - 150 манатов.

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