БТА обратилось к участникам движения в связи с неблагоприятными погодными условиями

Бакинское транспортное агентство (БТА) в связи с ухудшением погодных условий на территории страны призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасности.

Бакинское транспортное агентство (БТА) в связи с ухудшением погодных условий на территории страны призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасности.

Как сообщает Report, в информации, распространенной БТА, говорится:

"В снежную и морозную погоду водители должны быть более внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Призываем к осторожности также пассажиров, ожидающих на автобусных остановках, рекомендуем им не стоять на проезжей части дороги, садиться и сходить с автобусов лишь в предназначенных для этого местах, переходить дорогу по пешеходным переходам", - говорится в обращении агентства.

Водителям рекомендуется отдавать предпочтение общественному транспорту.