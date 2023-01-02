О нас

Более 20 самолетов не смогли сесть в Стамбуле из-за тумана

Более 20 самолетов не смогли сесть в Стамбуле из-за тумана Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана.
Инфраструктура
2 января 2023 г. 11:05

Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DHA.

"Двадцать два самолета, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гекчен на востоке города, перенаправлены в новый аэропорт Стамбула", - сообщило агентство.

По данным пресс-службы аэропорта Сабиха Гекчен, взлетно-посадочная полоса аэропорта закрыта для приема самолетов, вылеты из воздушной гавани осуществляются в нормальном режиме после перерыва на час.

"Ожидаем, что работа в обычном режиме возобновится в 10.00", - рассказали в аэропорту.

Из-за сильного тумана ранее было приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi