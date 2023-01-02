Более 20 самолетов не смогли сесть в Стамбуле из-за тумана

Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана.
Как передает Report, об этом сообщило агентство DHA.
"Двадцать два самолета, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гекчен на востоке города, перенаправлены в новый аэропорт Стамбула", - сообщило агентство.
По данным пресс-службы аэропорта Сабиха Гекчен, взлетно-посадочная полоса аэропорта закрыта для приема самолетов, вылеты из воздушной гавани осуществляются в нормальном режиме после перерыва на час.
"Ожидаем, что работа в обычном режиме возобновится в 10.00", - рассказали в аэропорту.
Из-за сильного тумана ранее было приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы.