Более 20 самолетов не смогли сесть в Стамбуле из-за тумана

Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана.

Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DHA.

"Двадцать два самолета, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гекчен на востоке города, перенаправлены в новый аэропорт Стамбула", - сообщило агентство.

По данным пресс-службы аэропорта Сабиха Гекчен, взлетно-посадочная полоса аэропорта закрыта для приема самолетов, вылеты из воздушной гавани осуществляются в нормальном режиме после перерыва на час.

"Ожидаем, что работа в обычном режиме возобновится в 10.00", - рассказали в аэропорту.

Из-за сильного тумана ранее было приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы.