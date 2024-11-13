Boeing ждет роста глобального парка грузовых самолетов на 67% за 20 лет

Парк грузовых самолетов в мире увеличится на примерно на 67% в ближайшие два десятилетия - до 3,9 тыс. по сравнению с 2,34 тыс. в прошлом году.

Парк грузовых самолетов в мире увеличится на примерно на 67% в ближайшие два десятилетия - до 3,9 тыс. по сравнению с 2,34 тыс. в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете World Air Cargo Forecast (WACF).

Также ожидается, что объемы грузовых авиаперевозок будут ежегодно увеличиваться в среднем на 4% до 2043 года, учитывая сильный рынок, превышающий допандемические уровни.

Поскольку авиация является "самым быстрым и надежным способом перемещения товаров, устойчивый рост грузовых авиаперевозок возвращается к долгосрочной тенденции", полагает вице-президент Boeing по маркетингу в коммерческом сегменте Даррен Халст.

"В течение следующих 20 лет будет много факторов, способствующих дальнейшему спросу на грузовые перевозки, включая расширение развивающихся рынков и глобальный рост производства и электронной коммерции", - отметил он.

На рынках Восточной и Южной Азии будут наблюдаться наиболее высокие темпы увеличения ежегодного трафика, что обусловлено ростом экономики и потребительским спросом, прогнозирует Boeing.

Поскольку ожидается, что парк Азиатско-Тихоокеанского региона почти утроится, авиаперевозчикам в этом регионе потребуется больше всего поставок (980 самолетов). Второе место займет Северная Америка (955 самолетов). На эти два региона придется более двух третей мировых поставок.

Поставки грузовых самолеты в ближайшие два десятилетия составят 2 845 единиц, включая свыше 1 тыс. новых и 1,84 тыс. воздушных судов, переоборудованных из пассажирских лайнеров.