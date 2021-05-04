О нас
Report Georgia
Аудио новости

BNA распространило заявление в связи с сильным ветром

BNA распространило заявление в связи с сильным ветром "Мы просим пассажиров быть осторожными в павильонах ожидания автобусов"
Инфраструктура
4 мая 2021 г. 16:50
BNA распространило заявление в связи с сильным ветром

Бакинское транспортное агентство (BNA) призвало участников движения быть осторожными в связи с сильным ветром, ожидаемом 5 мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BNA.

"Мы просим пассажиров быть осторожными в павильонах ожидания автобусов. Кроме того, мы рекомендуем не выходить на проезжие части на территориях центров транспортного обмена и других местах, садиться в автобусы или сходить с автобусов только на остановках и пользоваться пешеходными переходами. Мы также рекомендуем водителям соблюдать правила ограничения скорости и требования дорожных знаков", - говорится в информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BNA sabah gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edir

Новости партнеров

Другие новости из категории

TRACECA: Проблемы местных компаний при международных перевозках будут решены
TRACECA: Проблемы местных компаний при международных перевозках будут решены
4 мая 2021 г. 13:59
БТА о работе общественного транспорта в Баку 8 и 16 мая
БТА о работе общественного транспорта в Баку 8 и 16 мая
4 мая 2021 г. 12:47
NordStar возобновляет авиасообщение с Азербайджаном из Уфы
NordStar возобновляет авиасообщение с Азербайджаном из Уфы
4 мая 2021 г. 10:40
Turkish Airlines начинают прямые рейсы Стамбул-Гянджа
Turkish Airlines начинают прямые рейсы Стамбул-Гянджа
3 мая 2021 г. 12:01
В Баку вводится в эксплуатацию еще одна автобусная линия
В Баку вводится в эксплуатацию еще одна автобусная линия
2 мая 2021 г. 18:43
В направлении круга 20 января произошли две аварии, образовалась пробка
В направлении круга 20 января произошли две аварии, образовалась пробка
1 мая 2021 г. 15:11
Таможенные органы пресекли ввоз в страну более 244 кг героина
Таможенные органы пресекли ввоз в страну более 244 кг героина
1 мая 2021 г. 14:41
Сафар Мехтиев: Пресечена попытка ввоза в страну более 107 килограммов героина
Сафар Мехтиев: Пресечена попытка ввоза в страну более 107 килограммов героина
1 мая 2021 г. 12:49
ГТК: Дорожный налог между Турцией и Азербайджаном не отменят
ГТК: Дорожный налог между Турцией и Азербайджаном не отменят
30 апреля 2021 г. 16:50
Два жилых массива Баку соединит новый автобусный маршрут
Два жилых массива Баку соединит новый автобусный маршрут
30 апреля 2021 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi