BNA распространило заявление в связи с сильным ветром

"Мы просим пассажиров быть осторожными в павильонах ожидания автобусов"

Бакинское транспортное агентство (BNA) призвало участников движения быть осторожными в связи с сильным ветром, ожидаемом 5 мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BNA.

"Мы просим пассажиров быть осторожными в павильонах ожидания автобусов. Кроме того, мы рекомендуем не выходить на проезжие части на территориях центров транспортного обмена и других местах, садиться в автобусы или сходить с автобусов только на остановках и пользоваться пешеходными переходами. Мы также рекомендуем водителям соблюдать правила ограничения скорости и требования дорожных знаков", - говорится в информации.