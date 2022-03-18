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Билеты на электропоезд Баку-Гянджа подорожали

Билеты на электропоезд Баку-Гянджа подорожали ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) повысило плату за проезд на скоростном электропоезде Баку-Гянджа, который возобновит движение с 19 марта.
Инфраструктура
18 марта 2022 г. 11:48
Билеты на электропоезд Баку-Гянджа подорожали

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) повысило плату за проезд на скоростном электропоезде Баку-Гянджа, который возобновит движение с 19 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, стоимость проезда увеличилась с 10 до 20 манатов за стандартные места и с 25 до 33 манатов за места в бизнес-классе.

"Стоимость проезда была изменена в соответствии с рекомендациями международных консалтинговых компаний по обеспечению финансовой устойчивости АЖД. За счет новых тарифов можно будет покрыть лишь часть затрат. Сегодня убытки от обычных пассажирских перевозок компенсируются доходами, полученными за счет перевозки грузов", - заявили в акционерном обществе.

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