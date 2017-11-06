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    BakuBus установил дополнительную остановку в аэропорту

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Ввиду того, что с 29 октября все вылеты низкобюджетной авиакомпании Buta Airways из Баку осуществляются через второй терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев, перед терминалом появилась дополнительная остановка для экспресс-автобусов BakuBus.

    Об этом сообщил Report пресс-секретарь BakuBus Мансур Пириев.

    "Пассажиры могут воспользоваться услугами экспресс-маршрутов как у 1-го, так и у 2-го терминала. Автобусы курсируют каждые полчаса с 6:00 до 20:00 и каждый час с 21:00 до 06:00 между аэропортом и Бакинским железнодорожным вокзалом", - отметил он. 

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