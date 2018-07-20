BakuBus прокомментировал задержки в движении автобусов

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ BakuBus запретил провоз в автобусах домашних животных без клеток, а также доступ в автобусы пьяных пассажиров.

Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора компании Азер Гасымов.

"Эти запреты отражены в Положении BakuBus, установленном Кабинетом министров. Мы поручили водителям не принимают пьяных пассажиров в автобусы. Это создает определенные проблемы и увеличивает интервалы движения автобусов", - сказал он.

Гасымов отметил, что задержки в движении автобусов вызваны также незаконными парковками в центре города, а также многочисленными такси на автобусных остановках: "В особенности пробки из-за незаконных парковок наблюдаются в часы пик. В некоторых случаях таксисты стоят на автобусных остановках, что мешает автобусам въезжать на остановки. В итоге пассажиры бывают вынуждены сходить посреди дороги, и интервалы движения автобусов увеличиваются. Бакинское транспортное агентство предпримет меры для устранения задержек".