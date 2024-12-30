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BakuBus будет осуществлять пассажирские перевозки в Нахчыван

BakuBus будет осуществлять пассажирские перевозки в Нахчыван ООО BakuBus выиграло тендер, объявленный Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, на осуществление автобусных пассажирских перевозок по маршруту Баку-Нахчыван.
Инфраструктура
30 декабря 2024 г. 12:40
BakuBus будет осуществлять пассажирские перевозки в Нахчыван

ООО BakuBus выиграло тендер, объявленный Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, на осуществление автобусных пассажирских перевозок по маршруту Баку-Нахчыван.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, с 1 января из Баку в Нахчыван ежедневно будут осуществляться рейсы на современных комфортабельных автобусах марки Neoplan из Бакинского международного автовокзального комплекса.

Количество рейсов будет регулироваться в зависимости от пассажирского спроса. Стоимость билетов составит 30 манатов, их можно будет приобрести онлайн на портале biletim.az или в кассах автовокзалов.

Автобусы, курсирующие по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, преодолевают 645 километров в одном направлении. В текущем году по регулярному автобусному маршруту Баку-Нахчыван было перевезено около 61 500 пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке "BakuBus" Naxçıvana sərnişin daşıyacaq

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