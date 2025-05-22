​​​​​​​Баку и Анкара обсудили развитие Среднего коридора

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в публикации в социальной сети X.

Обсуждения состоялись на встрече с послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области транспорта, включая автомобильные, железнодорожные и авиационные перевозки, а также развитие Среднего коридора.