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​​​​​​​Баку и Анкара обсудили развитие Среднего коридора

​​​​​​​Баку и Анкара обсудили развитие Среднего коридора Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).
Инфраструктура
22 мая 2025 г. 12:57
​​​​​​​Баку и Анкара обсудили развитие Среднего коридора

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в публикации в социальной сети X.

Обсуждения состоялись на встрече с послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области транспорта, включая автомобильные, железнодорожные и авиационные перевозки, а также развитие Среднего коридора.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Türkiye mull development directions of Middlle Corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Orta Dəhlizin inkişaf istiqamətlərini müzakirə edib

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